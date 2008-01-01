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Новости Экономика | 5 ноября 2017 | 16:15
В банкоматах Citadele появился латгальский язык
Банк Citadele в субботу представил первый банкомат с меню на латгальском языке, сообщили порталу Delfi в пресс-службе банка.
Председатель правления банка Гунтис Белявскис заявил, что сначала латгальский язык появился в мобильном приложении Citadele. "Отзывы были хорошими, поэтому мы решили, что латгальский язык должен появиться и в банкоматах", - отметил он, добавив, что банк сделает все для того, чтобы Латгалия была крепкой.
Citadele управляет сетью из 163 банкоматов по всей стране (это третий показатель среди всех банков).
До 2015 года Citadele принадлежал латвийскому государству. Затем 75% плюс одна акция были проданы американскому консорциуму инвесторов Ripplewood Advisors LLC. Остальные 25% минус одна акция принадлежат Европейскому банку реконструкции и развития.
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