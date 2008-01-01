Блокадникам вручили полисы страхования здоровья

Новости Общество | 3 ноября 2017 | 21:01

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3 ноября в рамках договора между Санкт-Петербургом и Даугавпилсской Думой блокадники Ленинграда, которые живут в нашем городе получили полисы страхования здоровья. Документы им вручили мэр Даугавпилса Рихард Эйгим, руководитель Социальной службы Нонна Якубовская, управляющая делами Думы Жанна Кобзева.

В Обществе жителей блокадного Ленинграда состоят 24 даугавпилчанина. В этот раз полисы получили 19 человек, остальные этот документ получат весной. Рихард Эйгим выразил радость по поводу оптимизма и жизнерадостности блокадников, и удовлетворение, что традиция, заложенная еще в 2002 году, продолжается. Мэр пожелал всем крепкого здоровья и редкого применения полиса. Отметим, что в перечень услуг, покрываемых полисом страхования здоровья, входят амбулаторное и стационарное лечение, скидки на физиотерапию, стоматологию, приобретение медикаментов. Полисы из своего бюджета оплачивает Социальная служба Даугавпилсской Думы.

Daugavpils.lv