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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

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Не пытайтесь бежать впереди лошади, ей это может не понравиться. По дороге вам сегодня может встретиться надежная точка опоры, постарайтесь ее не пропустить.

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Новости Общество | 3 ноября 2017 | 21:01

Блокадникам вручили полисы страхования здоровья

wikipedia.ru

3 ноября в рамках договора между Санкт-Петербургом и Даугавпилсской Думой блокадники Ленинграда, которые живут в нашем городе получили полисы страхования здоровья. Документы им вручили мэр Даугавпилса Рихард Эйгим, руководитель Социальной службы Нонна Якубовская, управляющая делами Думы Жанна Кобзева.

В Обществе жителей блокадного Ленинграда состоят 24 даугавпилчанина. В этот раз полисы получили 19 человек, остальные этот документ получат весной. Рихард Эйгим выразил радость по поводу оптимизма и жизнерадостности блокадников, и удовлетворение, что традиция, заложенная еще в 2002 году, продолжается. Мэр пожелал всем крепкого здоровья и редкого применения полиса. Отметим, что в перечень услуг, покрываемых полисом страхования здоровья, входят амбулаторное и стационарное лечение, скидки на физиотерапию, стоматологию, приобретение медикаментов. Полисы из своего бюджета оплачивает Социальная служба Даугавпилсской Думы.

Daugavpils.lv

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