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Новости Спорт | 3 ноября 2017 | 20:56

Даугавпилсские каратисты отлично выступили в Испании

LFSKA

С 25 по 29 октября 2017 года в испанском городе Санта Круз де Тенерифе состоялся Чемпионат мира по карате (World WKF Karate Junior, Cadet & U21 Championships).

На турнир собрались лучшие спортсмены из 107 стран мира (всего 1694 участников). Латвию представляла сборная команда, состоящая из 21-го спортсмена, прошедших сложный предварительный отбор. Состав команды утверждался тренерским советом и правлением латвийской федерации карате. Единственным представителем от Даугавпилса в сборной команде Латвии стал воспитанник даугавпилсской Академии карате “LFSKA” Эрик Медников, представлявший Латвию на чемпионате мира в категории «Junior kumite male, +76kg».

В итоге у Латвии наивысшими результатами на этом чемпионате стали три 9-ых места. Эрик Медников среди лучших трёх в составе сборной Латвии, занявший девятое место в своей категории, где было 46 ведущих спортсменов из 46 стран мира.

Результат Эрика Медникова является новым рекордом Даугавпилса по итогам выступлений на чемпионатах Мира и Европы по карате WKF (олимпийская версия)!

Благодаря своему удачному выступлению на чемпионате мира, Эрик стал 25-ым номером в мировом рейтинге WKF, что также является новым рекордом в истории карате Даугавпилса!

Президент Академии карате “LFSKA” Андрей Комар благодарит всех тех, кто оказал поддержку в подготовке и участии в чемпионате мира нашего спортсмена.

LFSKA

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