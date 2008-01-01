Творческие коллективы ЦЛК концертом отметили юбилей Дома Единства (

Новости Культура | 3 ноября 2017 | 20:51

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Дом Единства в Даугавпилсе – один из интереснейших памятников архитектуры ушедшего века в Латвии. Его открыли и освятили в 1937 году. С тех пор прошло 80 лет.

Дом Единства и до сих пор не потерял своего значения и продолжает выполнять миссию по созданию национальной культурной среды и активизации культурной жизни в нашем городе. Здесь свой кров нашли Даугавпилсский театр, Латгальская центральная библиотека, Центр латышской культуры, в котором работают как профессиональные, так и самодеятельные творческие коллективы. Именно они 2 ноября в концертном зале Дома Единства предложили на суд многочисленной публики большую концертную программу “Skani, mana Tēvu zeme” , что в переводе на русский означает «Звучи, моя отчизна!» В концерте прозвучали латышские народные песни и композиции, а также популярные мелодии латышских композиторов в исполнении оркестров, хоров, ансамблей ЦЛК.

Депутат Даугавпилсской городской думы, председатель Комитета по образованию и культуре Янис Дукшинский от лица самоуправления преподнес благодарственные грамоты всем коллективам, которые по общему признанию являются жемчужинами культурной жизни Даугавпилса. Их получили симфонический оркестр «Daugavpils Sinfonietta» (дирижер Айварс Брокс), оркестр аккордеонистов (руководитель Татьяна Саратова), духовой оркестр «Даугава» (дирижер Арнольд Гринберт), смешанный хор «Даугава» и мужской хор «Форте» под управлением Евгения Устинскова, женский хор «Рута» (руководитель Марута Величко), детский вокальный ансамбль «Перлитес» под руководством Иветы Устинсковой, а также Джазовый вокальный ансамбль Ирины Гринберте.

Дом Единства вот уже на протяжении 80 лет радует горожан и гостей Даугавпилса своей пульсирующей энергией творчества, современным ритмом культурной жизни, неутомимой энергией поиска новых форм самовыражения его обитателей. Пусть так будет всегда. Долгие лета!

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