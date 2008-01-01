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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 3 ноября 2017 | 20:40
Ожидаются относительно теплые выходные, осадки прекратятся
В конце текущей и начале предстоящей недели на территории Латвии будет преимущественно стоять малооблачная погода, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Уже в воскресенье обойдется без существенных осадков, так как циклон покинет территорию страны.
Будет дуть умеренный южный ветер, станет чуть теплее, в выходные дни воздух днем будет прогреваться до +6..+10 градусов. По ночам будет от +2 до +7 градусов, в ночь на воскресенье на северо-востоке — до -1 градуса.
В начале будущей недели возможны кратковременные осадки, но во второй половине недели будет ясно. Днем столбик термометра будет подниматься до отметки в +5..+9 градусов.
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