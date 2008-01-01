В связи с внезапной смертью младенца в Краславе задержаны его мать и ее приятель

Новости Происшествия | 3 ноября 2017 | 20:14

Пресс-фото Пресс-фото

В одной из квартир Краславы 31 октября найдено тело трехмесячного малыша. В жилище находились также его мать и некий ее знакомый — оба в состоянии алкогольного опьянения. Полицию вызвали врачи «скорой помощи».

Сотрудники Краславского участка Госполиции прибыли по вызову в 17:20 и обнаружили ребенка мертвым. Они задержали мать 1979 г.р. и мужчину 1991 г.р., который в это время находился в гостях у хозяйки. Тот и другая были сильно пьяны.

По факту смерти маленького ребенка заведено уголовное дело. Чтобы выяснить точную причину его гибели, назначены экспертизы. Первоначальный осмотр не выявил признаков насильственной смерти. Подозреваемым может быть инкриминировано доведение ребенка до смерти по неосторожности, за что им в перспективе грозит лишение свободы на срок до 3 лет, краткосрочное лишение свободы или принудительные работы. Ведется следствие.

LSM