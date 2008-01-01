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Новости Происшествия | 3 ноября 2017 | 20:33
Грабитель вломился в квартиру, повалил пенсионера и похитил 7000 евро
Сотрудники Госполиции задержали 45-летнего ранее судимого мужчину, который подозревается в ограблении пенсионера (1944 г.р.). Об этом сообщает пресс-центр Латгальского регионального управления полиции (ЛРУП).
По данным ЛРУП, 31 октября, примерно в 15.00 была получена информация о том, что в квартиру жителя Даугавпилса ворвался незнакомец, повалил пожилого мужчину на пол и, пригрозив расправой, похитил 7000 евро.
По делу был начат уголовный процесс, в рамках которого уже на следующий день полиция задержала подозреваемого. Во время обыска стражи порядка нашли у него часть похищенной суммы — 2 934 евро.
Известно, что нападавший ранее неоднократно попадал в поле зрения органов правопорядка и был судим за имущественные преступления. Следствие продолжается.
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