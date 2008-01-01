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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
3 ноября
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Пришло время для хорошо продуманных и принципиальных действий. Однако вам не следует полагаться только на себя самое. Прислушайтесь еще к чьему-либо мнению.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 3 ноября 2017 | 08:32
Пятница, 3 ноября: серое небо – но почти без дождя
Сегодняшний день будет пасмурным, но теплым. При этом, прогнозируют синоптики, он пройдет практически без осадков.
Днем атмосферное давление повысится, погоду определит гребень антициклона. Облачности станет меньше, и небольшой, кратковременный дождь возможен лишь в отдельных районах страны.
Максимальная температура воздуха в восточных регионах +2…+5 градусов, на остальной территории +5…+10 градусов.
В Риге преимущественно без осадков, воздух прогреется до +7..+9 градусов.
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