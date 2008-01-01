Пятница, 3 ноября: серое небо – но почти без дождя

Новости Латвия | 3 ноября 2017 | 08:32

Пресс-фото Пресс-фото

Сегодняшний день будет пасмурным, но теплым. При этом, прогнозируют синоптики, он пройдет практически без осадков.

Днем атмосферное давление повысится, погоду определит гребень антициклона. Облачности станет меньше, и небольшой, кратковременный дождь возможен лишь в отдельных районах страны.

Максимальная температура воздуха в восточных регионах +2…+5 градусов, на остальной территории +5…+10 градусов.

В Риге преимущественно без осадков, воздух прогреется до +7..+9 градусов.

LSM