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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
2 ноября
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Вы были несколько неаккуратны и теперь вынуждены будете напрягать все силы, чтобы справится с поставленной перед вами задачей. Это вполне возможно, хотя и не легко, впредь же будьте осторожнее, раздавая обещания.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 2 ноября 2017 | 23:39
Самоуправление планирует приобрести здание в Даугавпилсе на 18 Новембра, 43
Депутаты на Финансовом комитете Даугавпилсской городской думы рассмотрели проект решения о возможности покупки здания по адресу: ул. 18 Новембра, 43 у SIA “Realm” за 20 тысяч евро.
Это здание бывшего общежития, которое много лет заброшено. Самоуправление приобретает здание для расширения жилого фонда. Первый заместитель председателя городской думы Игорь Прелатов поясняет, что необходимо углубленное техническое обследование и заключение эксперта о техническом состоянии здания для того чтобы решать о дальнейших действиях.
Daugavpils.lv
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