Самоуправление планирует приобрести здание в Даугавпилсе на 18 Новембра, 43

Новости Общество | 2 ноября 2017 | 23:39

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Депутаты на Финансовом комитете Даугавпилсской городской думы рассмотрели проект решения о возможности покупки здания по адресу: ул. 18 Новембра, 43 у SIA “Realm” за 20 тысяч евро.

Это здание бывшего общежития, которое много лет заброшено. Самоуправление приобретает здание для расширения жилого фонда. Первый заместитель председателя городской думы Игорь Прелатов поясняет, что необходимо углубленное техническое обследование и заключение эксперта о техническом состоянии здания для того чтобы решать о дальнейших действиях.

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