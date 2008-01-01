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Новости Культура | 2 ноября 2017 | 23:38

Международная команда критиков посетила Даугавпилсский театр

Пресс-фото

С 26 по 29 октября в Даугавпилсском театре гостили театральные критики из разных стран. Критиков пригласили, чтобы показать пять репертуарных спектаклей («Гамлет», «Горе от ума», «Голый король», «Юбилей 98», «Пять вечеров») и услышать мнение о них.

Мероприятие такого рода состоялось впервые в истории Даугавпилсского театра. Критики, имеющие международное признание, оценили увиденные спектакли и приняли участие в открытой дискуссии. Среди приглашенных были театральный критик Эдите Тишхейзере и культуролог Денис Ханов из Латвии, российские критики Алексей Пасуев, Елена Карась, Жанна Зарецкая, Александр Пасуев, а также театральные критики из Польши Андрей Москвин и Валентина Миколайчик-Трзинская.

Обсуждения были обширными, дискуссии продуктивными. Все признали, что «актеры Даугавпилсского театра – это единый профессиональный и очень гибкий ансамбль». В конце мероприятия стало ясно, что такие дискуссии дают большой импульс дальнейшему развитию театра. Критики дали ряд ценных советов, и все единодушно выразили желание снова приехать в Даугавпилсский театр и продолжить сотрудничество.

Даугавпилсский театр со спектаклем «Голый король» получил приглашение участвовать в международном театральном фестивале «Балтийский дом». Стоит отметить, что у зарубежных критиков большой интерес вызвал не только театр, но и город с его богатой историей.

«Огромное впечатление от театра в Даугавпилсе: восхищают воля и решимость его руководителя Олега Шапошникова создать в Латгалии театральный центр, объединяющий две культуры, два языка, учитывая большую и сложную историю этих мест - бывшей Витебской губернии с польским, русским, еврейским и латышским населением. Восхитительная труппа, внимательно и ответственно собираемая худруком. Вот место, где мог бы состояться фестиваль белорусского, польского, латышского, русского, да и израильского театра! Спасибо за открытие!», - сказала после четырехдневного пребывания в Даугавпилсе критик из Москвы Елена Карась.

Член правления Даугавпилсского театра Олег Шапошников убежден, что прошедшая встреча дала солидный опыт, который послужит дальнейшему развитию и будет способствовать международной узнаваемости Даугавпилсского театра. Подобные мероприятия планируется организовывать и в дальнейшем.

Даугавпилсский театр

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