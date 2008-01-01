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Новости Культура | 2 ноября 2017 | 23:31

Картины Силвы Линарте увидит Минск

Пресс-фото

15 ноября сего года в 17.00 в художественной гелерее Михаила Савицкого в Минске (Беларусь) откроется персональная выставка Даугавпилсской художницы, почетной горожанки, выдающегося педагога Сильвы Линарте «Отражения».

Выставка открывается по инициативе и при поддержке Министерства иностранных дел Латвии в преддверии 99-й годовщины провозглашения Латвийской Республики.

На выставке будут представлены работы из коллекции Даугавпилсского Арт-центра им.Марка Ротко и работы из личной коллекции художницы.
Выставка в Республике Беларусь продлится с 15 ноября 2017 года по 31 января 2018 года.

Daugavpils.lv

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