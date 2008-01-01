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Новости Политика | 2 ноября 2017 | 23:22
Я.Лачплесис готов претендовать на должность министра экономики
Бывший мэр Даугавпилса, депутат Даугавпилсской городской думы Янис Лачплесис (Латгальская партия) готов претендовать на должность министра экономики, сообщает ЛЕТА.
"Хотя официально должность министра экономики мне не предложена, я хотел бы поблагодарить авторов этой инициативы. Это своего рода оценка моей предыдущей работы и опыта", - сказал он агентству LETA.
"Думаю, я разбираюсь во многих вопросах и проблемах, которые необходимо срочно решать в сфере, находящейся в ведении Министерства экономики", - сказал Лачплесис.
Выдвинуть кандидатуру Лачплесиса на пост министра экономики предложили три депутата Сейма из фракции "Единства", не являющиеся членами партии: Анрийс Матисс, Дзинтарс Закис и Алдис Адамович. Сегодня они официально подали "Единству" заявление с предложением выдвинуть Лачлесиса в министры экономики.
Как сообщалось, министр экономики Арвил Ашераденс планирует уйти в отставку, чтобы возглавить парламентскую фракцию "Единства".
"Единство" планирует выдвинуть кандидата на должность министра экономики 6 ноября.
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