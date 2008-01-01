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Новости Происшествия | 2 ноября 2017 | 23:16

Полиция разыскивает пропавшую без вести 16-летнюю девушку

Резекненский участок латгальского регионального управления полиции разыскивает пропавшую без вести Глорию Ковалевску (2001 г.р.), которую в последний раз видели 23 августа, когда она выходила из Детского социального центра в Резекне.

Ее приметы: рост 158-160 см, волосы длинные (возможно, ярко-рыжие или красные), полная.

Информацию о разыскиваемой полиция просит сообщать по телефонам: 64603500, 64603578, 110. Или обращаться в ближайший участок полиции.

Delfi

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