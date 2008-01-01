Латвия отгородится от нелегалов забором на границе с Беларусью

Новости Латвия | 2 ноября 2017 | 23:10

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Министерство внутренних дел Латвии к 2020 году планирует построить забор на границе с Белоруссией. Цель двухметрового заграждения — усложнить жизнь контрабандистам и лицам, незаконно пересекающим государственную границу. В этом году завершится разработка технического проекта, а первые строительные работы запланированы на следующий год, сообщает Латгальская студия Latvijas radio.

Протяжённость границы Латвии с Белоруссией более 170 км. Однако не по всей её длине будет стоять забор. Там, где граница проходит по воде строительство не потребуется, поэтому расчётная протяжённость забора составляет 120 км.

В этом году должна завершиться разработка технического проекта, а работы должны начаться в конце следующего года. За основу взят проект, реализуемый на латвийско-российской границе.

Забор будет высотою в два метра, а по верху пустят колючку,

рассказывает начальник Даугавпилсского управления погранохраны Олег Емашов.

«Забор – средство, которое не даст возможность быстро пересечь государственную границу. Задержит или определит в другую сторону движение тех лиц, которые возможно могут быть на нашей границе. Это средство превенции и не является монолитным сооружением, которое нельзя разрушить».

В паре метров от белорусской на деревьях висят предупреждающие надписи на латышском и русском языках: «Стой! Государственная граница». Это одно из мест, где через год начнётся строительство забора. Кроме преграды будет проведён ряд работ по улучшению инфраструктуры, продолжает Емашов.

«Здесь у нас следовая полоса, которую мы содержим. Использую транспортную технику, чтобы держать её в разрыхлённом состоянии. Вы видите, что пока мы работаем на территории 6 метров, но проект подразумевает расширение данного указателя до 12 метров».

Участок границы, расположенном неподалёку от посёлка Силене в Даугавпилсском крае пользуется популярностью среди контрабандистов из-за близости дорог и возможности быстро добраться до крупных населённых пунктов, продолжает рассказ пограничник.

попыткам незаконного перемещения. Именно здесь самый большой наплыв контрабандных товаров.

Хотя нелегальная иммиграция тоже имеет место быть, она не так регулярна, как это было замечено в предыдущие годы».

Национальный состав лиц, нелегально переходящих границу из Белоруссии, имеет тенденции к изменениям. Один период активно попасть в Латвию пытались граждане Грузии, после активизировались выходцы из Вьетнама, отмечает начальник службы пограничного и иммиграционного контроля Даугавпилсского управления Айгар Звайгзне.

«После 2014 года тенденция на счёт вьетнамцев изменилась. Число их групп начало уменьшаться, но появились группы из Ирана, Ирака, люди, которые шли без проводников. Если сравнить с вьетнамцами, то они всё время шли с проводниками, а афганцы и иракцы шли своим ходом, без проводников».

Пока тенденция показывает, что число лиц, нелегально пересекающих границу, в целом сокращается. Впрочем, контрабандисты наоборот наращивают активность, подчеркивает Емашов.

«Если за 2016 год изъято 11 миллионов сигарет, то в этом году за 9 месяцев – 25 миллионов сигарет и строительство такого инженерно-технического сооружения в ближайшее время принесёт определённый эффект». К 2020 году строительство забора должны быть завершено.

Общая сумма затрат составит более 10 с половиной миллионов евро.

В этом году на разработку технического проекта выделено порядка 90 000 евро. Остальные деньги будут распределяться поэтапно в течение нескольких лет.

LSM