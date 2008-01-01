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Встряхнитесь и возьмите себя в руки. Сделать это сегодня будет нелегко, зато если удастся, вашей целеустремленности и собранности можно будет только позавидовать.
Источник: ignio.com
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Новости Латвия | 2 ноября 2017 | 09:22
Четверг, 2 ноября: потепление на фоне осадков
Весь четверг на территории Латвии будут обильные осадки – и днем, и в ночные часы. В основном они выпадут в виде дождя, но на северо-востоке страны ожидается мокрый снег.
Весь день будет слабый ветер переменного направления, и его скорость составит 1-4 м/с. Воздух прогреется до +10 градусов.
В латвийской столице пасмурно — во второй половине ночи здесь начнутся сильные дожди, которые, согласно прогнозам, продлятся весь день. Будет дуть слабый ветер, температура воздуха 2 ноября составит от +6 до +8.
Медицинский тип погоды второй благоприятный.
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