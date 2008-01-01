Четверг, 2 ноября: потепление на фоне осадков

Новости Латвия | 2 ноября 2017 | 09:22

Пресс-фото Пресс-фото

Весь четверг на территории Латвии будут обильные осадки – и днем, и в ночные часы. В основном они выпадут в виде дождя, но на северо-востоке страны ожидается мокрый снег.

Весь день будет слабый ветер переменного направления, и его скорость составит 1-4 м/с. Воздух прогреется до +10 градусов.

В латвийской столице пасмурно — во второй половине ночи здесь начнутся сильные дожди, которые, согласно прогнозам, продлятся весь день. Будет дуть слабый ветер, температура воздуха 2 ноября составит от +6 до +8.

Медицинский тип погоды второй благоприятный.

LSM