В выходные ожидается преимущественно сухая погода

Новости Латвия | 1 ноября 2017 | 22:56

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В четверг в Латвию придет новый циклон, но в выходные дни существенных осадков уже не ожидается, прогнозирует "Global Forecast System", пишет ЛЕТА.

В четверг ожидается дождь и туман, в пятницу прогнозируются небольшие осадки, а первые выходные ноября могут пройти без дождя.

В четверг в Курземе воздух прогреется до +11 градусов, на востоке страны температура будет не выше +3 градусов.

В выходные дни температура составит до +10 градусов днем, а ночью не опустится ниже нуля.

На следующей рабочей неделе погоду в Латвии в основном будет определять aнтициклон, поэтому осадков будет мало.

Focus