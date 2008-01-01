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Новости Культура | 1 ноября 2017 | 22:40

Праздничный концерт посвящён Дню провозглашения независимости Латвийской Республики

ir.lv

10 ноября 2017 года, в 18.00, в даугавпилсском Центре белорусской культуры (ЦБК) состоится праздничный концерт в честь Дня провозглашения независимости Латвийской Республики.

Главными участниками и создателями праздничного настроения станут творческие коллективы Центра белорусской культуры: ансамбль белорусской народной песни «Купалинка» (руководитель Вечеслав Петров), танцевальный ансамбль «Лянок» (руководитель Марина Медунецкая), вокально- инструментальный ансамбль «Пралески» (руководитель Анастасия Малышева) и хоровая капелла «Спадчына» (руководитель Янина Юзефович); а также свои стихи прочтут даугавпилсские поэты.

Надеемся, что музыкальные, танцевальные, а также поэтические выступления создадут всеобщее праздничное настроение и оставят Вам самые добрые и доставят Вам самые добрые и приятные ощущения!

Будем рады видеть Вас в пятницу, 10 ноября 2017 года, в 18.00, в Центре белорусской культуры по адресу: г.Даугавпилс, ул.Алеяс, 68 (вход со двора).

Вход свободный.

Организатор: даугавпилсский Центр белорусской культуры.
 

ЦБК

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