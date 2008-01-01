Полиция разбирается с нелестными интернет-комментариями в адрес Вилякской думы

Новости Политика | 1 ноября 2017 | 22:28

vilaka.lv vilaka.lv

По заявлению некоторых работников Вилякского краевого самоуправления — в том числе мэра — начато расследование дела о клевете. Оно связано с публикацией в интернете нелестных комментариев в адрес муниципалитета. На допрос вызвали многих жителей Виляки, сообщает LTV.

В рамках проекта «Народная панорама» перед муниципальными выборами журналисты LTV объехали все латвийские края, чтобы познакомиться с местными жителями. Свое мнение о властях предлагали писать и в специальном разделе на портале LSM. Комментарии с положительными или отрицательными отзывами о Вилякской краевой думе заняли 16 страниц.

Комментарии, подписанные псевдонимом, содержали обвинения в адрес думы и отдельных сотрудников — о растрате средств, назначение «своих» на посты, бездеятельности и покупке голосов. Чаще всего упоминали главу края, который пост сохранил и после выборов, однако по имени назывались и другие работники думы — заммэра, исполнительный директор, многие депутаты и управляющие отдельными волостями. Спустя полгода многих жителей Виляки вызвали в полицию.

«Пришла вечером с работы — повестка из полиции. Открыла конверт — и там вызов на допрос, не пояснили вообще ничего — ни что за дело, ни о чем вообще речь»,

— рассказала одна из жительниц.

Перед камерой вызванные в полицию говорить не хотят — беспокоятся, что в этом случае за повесткой могут последовать проблемы на работе — многие являются сотрудниками ведомств, связанных с самоуправлением. Единственная женщина, согласившаяся на разговор, захотела остаться анонимной.

«Меня сначала спросили, писала ли я какие-то комментарии.

Я спросила — о каких комментариях идет речь, на каком сайте. Тогда мне объяснили, что о «Народной панораме». Так как я сама их не писала, мне объяснили, что сигнал пришел с IP адреса моей квартиры, и надо вызывать всю семью — людей, которые со мной живут, вызовут моего мужа, моих детей», — рассказала она.

«Спрашивали также, приходят ли ко мне еще какие-то люди — гости, родные, друзья. Не напрямую, но мысль была такая — назовите этого виноватого», — добавила женщина.

На допрос необходимо было явиться в Балвский участок Госполиции. Так подтвердили, что начато уголовное дело о клевете, ищут тех, кто писал такие комментарии.

Модрис Закис, и.о. главы участка, признал, что расследование масштабное, и «с каждым комментарием может увеличиться», если человек сам не писал отзывы, но кто его друзья и друзья друзей — им также придется давать показания.

На вопрос, соразмерно ли содеянное потраченному ресурсу, Закис заявил, что «у полиции нет выбора, расследовать или нет, надо расследовать, у нас есть условия, что надо расследовать, мы не можем сказать — это несоразмерно, мы не будет расследовать».

Специалист по общественным отношениям Латгальского регионального управления Госполиции в телефонном разговоре отметила — кажется, дело прекратят за отсутствием состава преступления.

Однако Модрис Закис такие прогнозы считает преждевременными.

«Число проверяемых лиц велико, когда и в какой момент кто-то может предоставить существенную информацию, на данный момент сказать... Там еще, возможно, на такой стадии, что каких 20 человек по меньшей мере не дали показания. И каждое свидетельство может быть очень важным», — заявил он.

Заявления в полицию написали представители Вилякской думы, в том числе мэр Сергей Максимов. Он указал — сперва обратился в Полицию безопасности. Цель — беспокойство о безопасности государства.

«Чтобы полиция безопасности прояснила факты, которые были упомянуты в комментариях, что есть возможная покупка голосов и другие преступные деяния», — отметил Максимов.

Полиция безопасности передала дело Госполиции, где пояснили — не расследовали бы случай о клевете, если бы на это не указали подавшие заявление.

В разговоре мэр края признал, что вне зависимости от исхода дела цель достигнута — жители в будущем подумают, прежде чем клеветать на сотрудников думы.

«Как мне как главе думы смотреть в глаза своим сотрудникам, если, на мой взгляд, их публично оскорбили, обнародовали ложные сообщения, как мне им смотреть в глаза?» — заявил мэр.

На вопрос, «откроют ли еще рот, чтобы критически высказаться о самоуправлении» люди, которых в данный момент допрашивают, а также члены их семей, Максимов ответил: «На мой взгляд, они открывали и будут открывать. По сути, речь о том, открывают ли они, чтобы клеветать или говорить факты».

Схожей точки зрения придерживается глава Уголовной полиции Андрей Гришин. «Что касается комментариев в интернете, это очень большая проблема. Надо понимать, что пишешь.

Любой человек — должностное лицо или ведомство, может оскорбиться, и люди обращаются за помощью в полицию. И у людей есть обязанность это заявление рассмотреть», — указал Гришин.

«Я призываю, прежде чем писать какие-то оскорбительные комментарии или распространять слухи, хорошо подумать», — добавил глава Уголовной полиции.

При этом Балвской полиции необходимо не только найти авторов комментариев, но и выяснить, не соответствует ли написанное действительности.

LSM