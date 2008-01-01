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Новости Латвия | 1 ноября 2017 | 21:54

В октябре вырос рейтинг "Согласия", СЗК и VL-ТБ/ДННЛ, а снизился — "Единства"

LETA

В октябре вырос рейтинг партии "Согласие", Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) и национального объединения VL-ТБ/ДННЛ, а популярность партии "Единство" снизилась, сообщает передача LTV "Панорама" со ссылкой на проведенный центром SKDS в октябре опрос о том, за кого граждане Латвии голосовали бы на парламентских выборах.

За "Согласие" в октябре проголосовали бы 22,5% опрошенных избирателей (+2,3% за месяц), за СЗК — 13,1% (+1,4%), а за VL-ТБ/ДННЛ — 9,5% избирателей (+1,9%)

За "Единство" отдали бы голоса 3,5% (-0,9%), за Новую консервативную партию — 3,9% респондентов (-0,2%), за Латвийское объединение регионов — 3,4% (+1,1%), а за партию Артуса Кайминьша KPV LV — 1,2% (-0,8%).

Партию Ингуны Судрабы "No sirds Latvijai" в октябре поддержали бы 2,2% избирателей (+0,8%), а новую партию "Par!" выбрали бы 1,2% (-0,7%).

Не определившихся с тем, кому отдать голоса, в октябре было 23,5%, а 13,8% в выборах Сейма не участвовали бы.

Delfi.lv

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