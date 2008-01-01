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Новости В мире | 1 ноября 2017 | 21:52
Принц Гарри и его темнокожая девушка оказались родственниками
Британский принц Гарри и его девушка, американская актриса Меган Маркл, оказались дальними родственниками. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Одним из предков Маркл оказался высокий шериф графства Дарем Ральф Боуз, живший в XV веке. Внучка Боуза вышла замуж и взяла фамилию Хасси. Ее внук Кристофер Хасси уехал в Америку и основал Нантакет. Девушка принца — его прямой потомок по отцовской линии.
Внук Боуза остался в Англии и стал членом парламента. Его дочь в 1767 году вышла замуж за графа Стратмора и Кингхорна Джона Лайона. Пять поколений спустя Элизабет Боуз-Лайон стала женой короля Георга VI. Ее старшая дочь, королева Елизавета II, до сих пор правит Британией, а принц Гарри приходится ей внуком.
О романе Маркл с принцем, который занимает пятое место в очередности наследования британского престола, стало известно в конце октября 2016 года. Происхождение актрисы (мать — чернокожая, отец — белый) раскритиковали в интернете и бульварной прессе. В ответ Кенсингтонский дворец заявил, что СМИ "переступили черту".
Delfi.lv
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