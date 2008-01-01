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Новости Общество | 1 ноября 2017 | 21:46
В Ругелях заасфальтируют дополнительный участок грунтовой дороги
Осенью люди особо восприимчивы к неудобствам. Упорядоченная дорожная инфраструктура радует всегда, но в темное и дождливое время удобство и комфорт передвижения ценится выше и востребован больше как пешеходами, так и водителями.
Жители Ругелей уже почувствовали улучшения качества дорожного покрытия – на грунтовых дорогах микрорайона положили новый ровный асфальтобетон. В апреле этого года на заседании Думы было принято решение об асфальтировании 13 участков улиц с грунтовым покрытием. Ход работ на данном участке свидетельствует о том, что компания «Биндерс», работающая здесь, поставленную задачу выполняет.
31 октября председатель Даугавпилсской городской думы Рихард Эйгим посетил улицу Вецпилс, что в Ругелях. Жители этой улицы обращались к мэру с просьбой в ходе проведения работ заасфальтировать небольшой дополнительный участок этой улицы и обустроить детскую площадку. Мэр обещал рассмотреть этот вопрос и дал соответствующие указания исполнителям.
Работы по озеленению данного участка и маркировку дорожного покрытия проведут уже весной будущего года.
Daugavpils.lv
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