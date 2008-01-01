В Ругелях заасфальтируют дополнительный участок грунтовой дороги

Новости Общество | 1 ноября 2017 | 21:46

Осенью люди особо восприимчивы к неудобствам. Упорядоченная дорожная инфраструктура радует всегда, но в темное и дождливое время удобство и комфорт передвижения ценится выше и востребован больше как пешеходами, так и водителями.

Жители Ругелей уже почувствовали улучшения качества дорожного покрытия – на грунтовых дорогах микрорайона положили новый ровный асфальтобетон. В апреле этого года на заседании Думы было принято решение об асфальтировании 13 участков улиц с грунтовым покрытием. Ход работ на данном участке свидетельствует о том, что компания «Биндерс», работающая здесь, поставленную задачу выполняет.

31 октября председатель Даугавпилсской городской думы Рихард Эйгим посетил улицу Вецпилс, что в Ругелях. Жители этой улицы обращались к мэру с просьбой в ходе проведения работ заасфальтировать небольшой дополнительный участок этой улицы и обустроить детскую площадку. Мэр обещал рассмотреть этот вопрос и дал соответствующие указания исполнителям.

Работы по озеленению данного участка и маркировку дорожного покрытия проведут уже весной будущего года.

Daugavpils.lv