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Новости Общество | 1 ноября 2017 | 21:44
В ноябре Социальная служба будет принимать клиентов без обеденного перерыва
Идя навстречу пожеланиям клиентов, в ноябре Учреждение Даугавпилсского городского самоуправления «Социальная служба» будет принимать посетителей без перерывов на обед.
Для этого во всех местах приема клиентов Центра приема клиентов (на ул Лачплеша, 39, Социальной службе на ул.Виенибас, 8 и в Дневном центре “Saskarsme” на ул. Лиепаяс, 4 ) для сотрудников будет разработан особый график работы, благодаря которому в обеденный перерыв будет продолжаться прием. Если этот режим работы оправдает себя и улучшит качество обслуживания населения, он станет постоянным.
Таким образом, в ноябре 2017 года график приема клиентов Социальной службы будет следующим:
Понедельник 8.00 -17.30
Вторник 8.00 -16.30
Среда 8.00 -16.30
Четверг 8.00 -16.30
Пятница 8.00 -12.00 (по предварительной записи у консультанта лично или по телефону. 654-49907 или 654-49908)
Информацию подготовила специалист Учреждения Даугавпилсского городского самоуправления «Cоциальная служба» по общественным отношениям и электронным услугам Марина Горкина
Daugavpils.lv
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