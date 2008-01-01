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Роя другому яму, не забудьте позаботиться о наличии в ней соломы, ибо сегодня вы наверняка в нее же и загремите.
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Новости Латвия | 1 ноября 2017 | 21:41
Первый день ноября теплом не побалует
В Латвии в среду ожидается преимущественно облачная погода. Повсеместно пройдут дожди, а снег и мокрый снег во второй половине дня ожидаются на востоке страны. На дорогах скользко, особенно с утра: ночью подморозило.
Порывы западного ветра будут достигать 14 м/сек только на взморье, а в целом ветер будет дуть со скоростью до 8 м/сек.
Перепад температур будет ощутимый: с ночных -1…-6 градусов в восточных районах – до +1…+5 (однако в Видземе и Латгалии появится небольшой снежный покров), в западных районах с -1…+3 воздух прогреется до +5…+10 градусов.
В Риге облачно с прояснениями. В первой половине дня дождь и мокрый снег, с утра на дорогах скользко. До +6…+8 градусов.
Медицинский тип погоды второй, благоприятный.
LSM
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