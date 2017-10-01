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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 1 ноября 2017 | 22:38
Ушли в мир иной...
С 25 по 31 октября 2017 года в Даугавпилсском загсе было выдано 25 справок о смерти.
В мир иной ушли:
Bojaruns Aleksandrs (31.07.1957 - 30.10.2017)
Borisjonoka Kira (13.02.1943 - 28.10.2017)
Borisova Anna (21.03.1926 - 25.10.2017)
Bujeviča Zinaida (08.03.1941 - 28.10.2017)
Dedjuško Antoņina (03.03.1927 - 26.10.2017)
Fomins Jelevferijs (10.08.1936 - 28.10.2017)
Giseļevskis Semjons (28.03.1941 - 27.10.2017)
Hotuļova Anna (11.10.1958 - 26.10.2017)
Ivanovs Georgijs (28.01.1945 - 10.10.2017)
Kampāns Donats (29.10.1939 - 28.10.2017)
Kovaļčuka Olga (27.01.1961 - 28.10.2017)
Krukovska Antoņina (07.11.1924 - 28.10.2017)
Lipinska Jevgēnija (29.04.1943 - 25.10.2017)
Matvejeva Jefrosinija 22.09.1928 - 28.10.2017)
Medvedeva Antoņina (18.12.1930 - 26.10.2017)
Murņikovs Ivans (11.07.1925 - 30.10.2017)
Nitiša Tatjana (26.12.1952 - 28.10.2017)
Osipovs Vladimirs (12.03.1925 - 28.10.2017)
Popova Nadežda (02.12.1936 - 28.10.2017)
Rumjancevs Ivans (26.10.1952 - 27.10.2017)
Saveļjeva Lūcija (06.02.1930 - 26.10.2017)
Stoma Leonīds (20.02.1959 - 25.10.2017)
Šakele Janina (03.06.1927 - 29.10.2017)
Štagars Artūrs (07.04.1962 - 25.10.2017)
Toropova Marija (25.02.1929 - 25.10.2017).
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