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Новости Культура | 31 октября 2017 | 21:25
"Изюминка" открытия творческого сезона - картины Героиды Богдановой
20 октября в Русском доме открылся новый. 23-й, творческий сезон. Небольшой Малахитовый зал едва вместил гостей Центра русской культуры, ведь этот осенний день ознаменовался открытием первой персональной выставки директора Русского дома Героиды Ивановны Богдановой.
В этот день хозяйка Русского дома принимала в дар от гостей букеты цветов и теплые слова поздравлений. Председатель Даугавпилсской городской думы Рихард Эйгим подчеркнул, что «хотя и утверждают, что не бывает незаменимых людей, но Героида Ивановна незаменима!». Поздравительное слово произнесли генеральный консул России в Даугавпилсе Андрей Владимиров и консул Республики Беларусь в Даугавпилсе Антонина Струневская. Душевно отозвался о работе Центра русской культуры настоятель храма Александра Невского Александр Юкимович, передав благословение епископа Даугавпилсского и Резекненского Александра на открытие нового сезона. Тепло поздравили с праздником ЦРК и его бессменного директора представители учреждений культуры города, Центров латышской и белорусской культуры, Латышского общества, друзья и близкие.
В первом концерте нового сезона приняли участие творческие коллективы Центра русской культуры: хор «Малиновый звон» (руководитель Павел Гончаров), фольклорные ансамбли «Славянка» (руководитель Евгения Панова) и «Русичи» (руководитель Татьяна Зубкова), мужской вокальный ансамбль «Вдохновение» (руководитель Регина Круковская) и театральная студия «Русский дом» под руководством Владимира Дупака. Концерт можно назвать и бенефисом Героиды Богдановой: с каждым вокальным коллективом она солировала одну песню.
За неимением выставочного зала, экспозиция картин и аксессуаров, вышитых лентами Героидой Богдановой, разместилась в Хохломской горенке. На выставке представлены более 100 работ, сотворенных в течение полугода – от самых первых, незамысловатых, до шикарных композиций. Есть и тематические разделы: иконы, цветочные поляны, символ года – Петухи, коллекция туфелек с позитивным посылом «Весь мир у твоих ног». Лентами вышиты декоративные подушки, сувениры-игольницы, летние шляпы и элементы нарядов. Новое увлечение мастерицы – алмазная живопись. «Картины алмазной крошкой создаются так долго, столько нужно времени для всех мелких деталей… Но это такая красота!» - приглашает полюбоваться Героида Ивановна.
Гармонично интегрированы в экспозицию два выставочных стенда. На первом представлены фотографии нарядов из личного гардероба Героиды Ивановны – уникальные платья, модели которых разработаны хозяйкой лично, а некоторые и расшиты бисером, пайетками собственными руками. На другой стенде – дипломная работа молодого фотохудожника Юлии Кожемякиной «Русские сказки», директор ЦРК дала проекту студентки высокую оценку. 12 картин с портретами наших юных современниц в русских народных костюмах отсылают зрителей к «преданьям старины глубокой». Необычная техника обработки фотографий превращает каждую героиню в сказочную красавицу.
Принимая поздравления и слова восхищения от гостей выставки, Героида Ивановна услышала предложение, которым тут же и «загорелась»: организовать в Русском доме мастер-классы по вышивке лентой. Значит, так тому и быть! А выставка «Ревнитель русской старины» станет постоянной экспозицией в Русском доме.
Галина Иванова, Центр русской культуры
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