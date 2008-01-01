Латвия пытается сделать вид, что с изменением климата ничего не сделать — активист

Новости Латвия | 31 октября 2017 | 19:01

LETA LETA

Проблемы существуют и в латвийских лесных хозяйствах, и в сфере управления отходами. Однако при этом страна много вкладывает в энергоэффективность, заявил в интервью Latvijas Radio Арвид Улме, глава совета организации Latvijas Zemes draugi.

По его мнению, в стране люди пытаются сделать вид, что не способны ничего сделать, чтобы предотвратить изменение климата.

В сфере сельского хозяйства, транспорта, а также со стороны домохозяйств можно наблюдать «катастрофическую нехватку деятельности», уверен Улме. В частности, народное хозяйство стоит переориентировать на уровень XXI века, чтобы Латвия была бы в этой сфере, как и с точки зрения экономики, более современным государством. В дальнейшем переориентация необходима на всех уровнях: государственном, муниципальном, а также на предприятиях и в домашних хозяйствах.

Проблемы можно наблюдать и в лесных хозяйствах, а также в сфере управления отходами. Правда, есть и положительные перемены — Латвия достаточно много вкладывает в энергоэффективность.

Министерство охраны среды и регионального развития обещает сразу же после передачи бюджета в Сейм подать предложения по введению системы депозита тары в Латвии. В этом году такая система запущена в соседней Литве и уже долгое время действует в Эстонии. Латвия же является последней Балтии страной, где это еще не сделано.

Кроме того, в отличие от Эстонии и Литвы, где ценную стеклянную упаковку используют для производства новой тары – бутылок и банок, в Латвии стекло растирают в порошок, а затем используют в качестве строительного материала. Согласно документам, таким образом перерабатываются существенные объемы. Впрочем, Госслужба среды проверяет – перерабатывалось ли стекло в реальности, сообщила передача De facto на Латвийском телевидении.

LSM