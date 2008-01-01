Руководство города встретилось с литовскими бизнесменами, открывающими торговлю в Даугавпилсе

Новости Политика | 31 октября 2017 | 18:57

Прошедший визит представителей литовской фирмы «Кеско Сенюкай» в Даугавпилсскую городскую думу носил ознакомительный характер. Предприниматели встретились с председателем Даугавпилсской городской думы Рихардом Эйгимом, а также его заместителями Игорем Прелатовым и Айваром Здановским.

На встрече речь шла о появлении на территории города крупного магазина строительных материалов в помещениях, которые когда-то занимала К-Раута, закрывшаяся в Даугавпилсе несколько лет назад. Руководство Думы с радостью восприняло факт появления крупного игрока розничной торговли на территории самоуправления. Причина проста: фирма создала более 50 рабочих мест, что для Даугавпилса очень хороший показатель. Сейчас в магазине идут подготовительные работы, завезенный товар расставляют на полки, одновременно идут и ремонтные работы, на которых заняты работники других фирм нашего города. Всего на объекте в настоящее время задействовано порядка 150 человек.

Отметим, что штат работников магазина уже укомплектован. Некоторые, чтобы работать здесь вернулись домой из трудовой эмиграции.

Хочется верить, что те полсотни человек, которые трудоустроены здесь обрели интересную и перспективную работу, тем более, что литовские предприниматели так и заявили мэру на встрече, что пришли в город всерьез и надолго. В Думе считают, что появление крупного магазина в Даугавпилсе пойдет на пользу как жителям, так и другим игрокам на рынке строительных материалов, ведь конкуренция – двигатель развития бизнеса.

Новые предприниматели на латгальском рынке позиционируют себя как социально ответственное предприятие, которое планирует тесно сотрудничать как с муниципалитетом, так и общественными организациями региона. Потребителей обещают радовать скидками и специальными предложениями. Магазин планируют открыть к концу ноября.

Daugavpils.lv