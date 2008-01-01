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Новости Общество | 31 октября 2017 | 17:19

Ко Дню Латвии началась выплата пособий репрессированным и ветеранам

D-fakti.lv

Начинается выплата поддержки политически репрессированным, жертвам коммунистического и нацистского режимов, участникам Второй мировой и Афганской войн ко Дню провозглашения Латвийской Республики, - сообщает пресс-служба Социальной помощи.

В соответствии с изменениями Обязывающих правил Даугавпилсской городской думы № 46 “ Материальная поддержка Даугавпилсского городского самоуправления незащищенным лицам” , которые вступили в силу 3 июля 2017 года, был введен новый вид поддержки - политически репрессированным, жертвам коммунистического и нацистского режимов , участникам Второй мировой и Афганской войн ко Дню провозглашения Латвийской Республики.

Размер поддержки - 100,00 евро в год на одного человека (ранее выплачивались 15 евро только политически репрессированным).
Поддержка присваивается один раз в году (начиная с 1 ноября), на основании заявления лица и без оценки его материальной ситуации и доходов.

Если поддержка не получена по уважительным причинам, за ней можно обратиться до 31-го мая следующего года.

Поддержка выплачивается наличными деньгами или перечислением на указанный расчетный счет заявителя в кредитном учреждении.

За получением поддержки следует обращаться в Социальную службу, подав ЗАЯВЛЕНИЕ и копию соответствующего удостоверения.

Заявление можно подать в электронном виде.

Клиентов принимают:
В центре обслуживания клиентов на ул.Лачплеша, 39
В Дневном центре “Saskarsme” на ул. Лиепаяс 4
В Социальной службе на ул. Виенибас, 8 , в 12-м кабинете
по следующему графику :
Понедельник 8.00 -12.00, 13.00 -17.30
Вторник 8.00 -12.00, 13.00 -16.30
Среда 8.00 -12.00, 13.00 -16.30
Четверг 8.00 -12.00, 13.00 -16.30
Пятница 8.00 -12.00 (по предварительной записи у консультанта лично или по телефону. 654-49907 или 654-49908). 

Daugavpils.lv

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