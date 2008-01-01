По уровню безработицы в сентябре Латвия занимает 8-е место в ЕС

Новости Латвия | 31 октября 2017 | 17:05

LETA LETA

В сентябре 2017 года уровень безработицы в Латвии составил 7,9%, по этому показателю она занимает восьмое место в ЕС, сообщил во вторник Eurostat, пишет ЛЕТА.

Выше, чем в Латвии, безработица в сентябре была в Испании - 16,7%, Италии - 11,1%, Хорватии - 10,5%, на Кипре - 10,3%, во Франции - 9,7%, Финляндии - 8,7% и Португалии - 8,6%.

Самая низкая в ЕС безработица в сентябре зарегистрирована в Чехии - 2,7%.

В Литве безработица в сентябре этого года составила 7,7%.

Средняя безработица в ЕС, по сезонно выровненным данным, в сентябре составила 7,5%, в еврозоне - 8,9%.

По данным Eurostat, в сентябре 2017 года в странах ЕС не имели работы 18,446 млн человек, в том числе 14,513 млн - в странах еврозоны. Это соответственно на 116 тыс. и на 96 тыс. меньше, чем в августе, и на 2,076 млн и на 1,463 млн меньше, чем в сентябре 2016 года.

За год безработица снизилась во всех странах-участницах ЕС, кроме Финляндии, где ее уровень не изменился, и Литвы, где он повысился. Больше всего безработица снизилась на Кипре - с 13% до 10,3%.

Данные о безработице в сентябре в Эстонии, Греции, Великобритании и Венгрии недоступны.

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