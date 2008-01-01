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Новости Происшествия | 31 октября 2017 | 17:01
Гражданин Латвии на машине пытался прорваться через границ
30 октября в пункте пропуска "Григоровщина" 36-летний гражданин Латвии на автомобиле Audi с латвийскими регистрационными номерами предпринял попытку прорыва через границу.
Как отмечает пресс-центра Государственного пограничного комитета Республики Беларусь, осматривая автомобиль, белорусские таможенники приняли решение направить машину в бокс для углубленного досмотра. Водитель сел в Audi, сорвался с места и по встречной полосе, по которой ехали машины, въезжающие в Беларусь, направился в сторону латвийской границы. При этом мужчина сбил шлагбаум и проехал через средства принудительной остановки, повредив колеса.
Благодаря совместным оперативным действиям белорусских и латвийских пограничников прорыв через границу был предотвращен. Начато следствие.
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