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Новости Общество | 31 октября 2017 | 16:58

Фенолог: В ноябре мороз будет словно волчьи зубы

Пресс-фото

"В 1980 году уже перед Мартинями (10 ноября) на льду Вилякского озера мальчишки играли в хоккей, а любители подводного лова доставали первый улов. А затем в декабре, до Третьего Рождества (27 декабря) была оттепель. А вот в 2006 году на Андреи (30 ноября) цвели цветочки и можно было собирать осенний гриб. Вот таким бывает ноябрь - Месяц мороза", - пишет латгальский фенолог Вилис Букшс.

Согласно прогнозам народного синоптика, которые он сделал на основании древних поверий и наблюдений за природой, осень на этот раз незаметно перейдет в зиму. "В такую мокрую осень, как на этот раз, мороз словно волчьи зубы: вцепится и медленно, но основательно сжимает челюсти зимы. А прежде чем схватить еще крепче, на миг отпустит - в такие моменты наступает оттепель, за которой зима последует еще сильнее", - поясняет Букшс.

В первой половине ноября, до Мартиней (10 ноября), осадки будут незначительными, но ждать стоит как дождя, так и снега с туманом. Первые дни месяца пройдут при небольшом морозе, но затем будет сравнительно тепло. К середине месяца зима начнет показывать свои зубы - осадков по-прежнему будет немного, но в основном это будет снег. Усилится ветер, задуют метели. На дорогах - лед. В восточной части Латвии похолодает до -10.

Как водится в ноябре, небольшие волны похолодания будут сменяться оттепелями с дождем и мокрым снегом. В конце месяца из-за смены фаз луны мороз и вовсе отступит, поэтому к 30 ноября погода будет туманной и дождливой.

Делфи

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