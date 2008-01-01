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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

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Сегодня вы снова застрянете в болоте грязной работы. Луна заставит вас выглядеть способным на активные действия, несмотря на явный недостаток рвения. Нет смысла бороться с этим, лучше постарайтесь побыстрее закончить.

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Новости Латвия | 31 октября 2017 | 10:00

Погода на Хэллоуин сохранится ветреной

Пресс-фото

Порывы ветра до 25 м/сек (ва в Лиепае накануне и до 29,6 м/сек), наделавшие немало ущерба в Курземе, к утру несколько утихли, но, по прогнозам метеорологов, ветер сдаваться не собирается: сегодня по всей Латвии его порывы будут достигать 12-17 м/сек.

Синоптики обещают, что небеса будут время от времени проясняться, днем выглянет солнце, но возможны и осадки в виде дождя и мокрого снега — в Курземе и на востоке страны, а к вечеру также в Земгале и Рижском регионе.

Температура воздуха составит +1..+5 градусов, на взморье до +6..+8.

В Риге возможны порывы ветра до 15-17 м/сек, эпизодически дождь и мокрый снег, до +3..+5 градусов.
 

LSM

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