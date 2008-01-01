Состоялась презентация новой книгой поэта Зенона Воеводского

Новости Культура | 30 октября 2017 | 21:13

ЦБК ЦБК

27 октября 2017 года в Даугавпилсском Центре белорусской культуры (ЦБК) прошел юбилейный творческий вечер – презентация нового сборника стихов поэта Зенона Воеводского «Ка-пе-ль-ка».

Зенон Воеводский – коренной даугавпилчанин, член русской писательской организации Латвии «Русло», член Даугавпилсской русской писательской организации. Номинирован на премию «Поэт года 2014, 2015, 2016, 2017», «Наследие 2016, 2017», «Русь моя 2017». Поэт пишет для детей и взрослых, затрагивает самые разные аспекты человеческой жизни; не чужды автору также юмор и сатира.

К своему 70-летнему юбилею З.Воеводский выпустил в свет 3-й сборник стихов с замечательным названием «Ка-пе-ль-ка» по одноименному стихотворению, строки которого приглашают поразмышлять о смысле жизни, о роли человека и его сущности. «Ка-пе-ль-ка», по задумке автора - как слеза, как олицетворение счастья и горя, как выражение боли и страдания людей, их любви и безразличия.

Не случайно презентация нового сборника прошла в ЦБК, так как З.Воеводский – давний друг белорусов, его стихи неоднократно звучали в стенах Белорусского дома. Вечер прошел в очень теплой и непринужденной атмосфере при огромном количестве гостей; в зале не было свободных мест. Цветами, искренними словами и подарками юбиляра поздравили его коллеги и друзья по творческому цеху: Павел Плотников, Фаина Осина, Евтихий Коноплев, Анастасия Сазанкова, Валентина Прудникова, Маргарита Лабонарская, Анатолий Харин, Татьяна Рускуле, Виталий Батюк, Мария Сафронова, Евгений Ветлов, Екатерина Андреева и др..

Зенон Воеводский очень вдохновенно читал свои стихи, проникая каждой строчкой в сокровенные уголки души благодарных слушателей. В этот необычный вечер звучали не только стихи, но и сольные песни в исполнении самодеятельных артистов: поэта Евтихия Коноплева, бардов Виталия Михайловского и Елены Виткевич; а вокальный ансамбль ЦБК «Пралески» исполнил песню на белорусском языке «Нідзе няма лепей, як дома” в самом начале вечера, тем самым сразу же задав поэтическому мероприятию лирическое направление.

Руководитель ЦБК Жанна Романовская сердечно поздравила юбиляра, отметила его важный вклад в поэтической составляющей Даугавпилса, выразила надежду на дальнейшее сотрудничество. Завершая вечер, методист ЦБК Мария Пометько поблагодарила всех ценителей поэтического слова за активное участие в вечере и вручила юбиляру на память символический подарок – кружку с логотипом ЦБК.

Поэтическое слово необходимо для человеческой души. Поэт всегда видит больше, чем другие. Без таких романтиков жизнь лишилась бы многого интересного, и то, что они живут среди нас и творят свои стихи под небом любимого города, просто замечательно!



Центр белорусской культуры