В Даугавпилсе факельным шествием отпразднуют День Лачплесиса

Новости Общество | 30 октября 2017 | 21:07

11 ноября 2017 года в Даугавпилсе вновь состоится факельное шествие, посвященное Дню Лачплесиса. Акция стала уже традицией и проводится в пятый раз.

Факельное шествие начнется у нового корпуса Даугавпилсского университета (ул.Парадес,1), сбор – в 16.30. В 17.00 колонна двинется и пройдет по улицам Даугавас, Саулес, Музея, Лачплеша, Михоэлса, Ригас до площади Виенибас.

В шествии примут участие земессарги, пограничники, представители самоуправления, молодежь, студенты, яунсарги и т.д. Организаторы приглашают горожан присоединиться к акции. Заявки - до 7 ноября по тел. 20203713 или по эл. почте natalja.ivanova@daugavpils.lv.

Поскольку количество факелов ограничено, даугавпилчанам предлагают принести свои факелы и свечи. В завершение мероприятия на площади Виенибас свечами будет выложен контур Латвии. В этот вечер на площади также состоится концерт ансамбля „Dobeles zemessargi”. Начало в 17.45.

Организатор мероприятия: Даугавпилсский художественно-краеведческий музей.



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