Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 30 октября 2017 | 15:48

На 30 октября 2017 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 110 профессиям.

Вакансии:

- aвтомеханик;

- автослесарь;

- автоэлектрик;

- администратор бюро;

- администратор гостиницы;

- ассистент проектов;

- ассистент радиолога;

- бармен (работа в Великобритании);

- бетонщики;

- бригадир (в области строительства);

- водители грузовых автомобилей;

- водитель грузового автомобиля + закупщик скота;

- врачи;

- горничная (работа в Великобритании);

- грузчики (работа в Кекаве);

- дворник;

- доярки;

- зав.складом;

- зам. исполнительного директора самоуправления;

- инвентаризатор леса;

- инженер по качеству;

- инженер -программист / инженер -электронщик;

- инженер -проектировщик;

- инженер производства;

- инженер связи и телекоммуникаций;

- инженер -строитель;

- интервьюер;

- каменщик;

- кассир (работа в Риге);

- коммерческий специалист;

- комплектовщики (работа в Риге);

- кондитер;

- кухонный рабочий (работа в Великобритании);

- лаборант биомедицины;

- лаборант-химик;

- медсестра;

- менеджер по продажам (работа в Польше);

- механик электромеханического оборудования;

- младший полицейский муниципальной полиции;

- монтажники металлоконструкций;

- монтажники строительных конструкций;

- монтёр связи и телекоммуникаций;

- мойщик производственного оборудования;

- мясник (работа в Германии);

- наладчик станков;

- обработчики рыбы;

- оператор деревообрабатывающего оборудования;

- оператор дробильного станка (измельчать пластик);

- оператор ленточной пилы;

- оператор мясоперерабатывающего предприятия;

- оператор на экструдере – грануляторе;

- оператор производства пиломатериалов;

- оператор швейного оборудования;

- отделочник;

- официанты;

- охранник мобильной группы;

- охранники;

- парикмахеры;

- переводчик (командировка в Германию);

- плотник;

- повара;

- подсобные рабочие;

- помощник бухгалтера;

- помощник столяра;

- портье (работа в Великобритании);

- преподаватель английского языка;

- преподаватель немецкого языка;

- программист;

- продавцы;

- продавцы- консультанты;

- психолог (работа в Калупе);

- работник бистро;

- работник торгового зала;

- разработчик приложений (IT);

- рубщик мяса (“обвальщик”);

- руководитель/ монитор- консультант;

- руководитель проекта;

- руководитель филиала (работа в Польше);

- сантехник;

- сборщик композитных материалов;

- сварщики;

- секретарь;

- скотник (Вайкуланы, Ликсна);

- слесарь;

- слесари металлоконструкций;

- слесарь ремонтник;

- советник руководителя;

- социальный реабилитолог;

- специалисты по маникюру;

- специалисты по обслуживанию клиентов;

- специалист по обслуживанию посетителей (музей Шмаковка);

- специалист по продажам;

- старший консультант;

- старший повар;

- старший специалист по охране труда;

- столяр;

- телефонист;

- тестер компьютерных систем;

- техник- отделочник;

- технолог по сварке;

- технолог швейного производства;

- токарь;

- трактористы;

- уборщики;

- утеплитель зданий;

- учитель дошкольного воспитания;

- учитель дошкольного физического воспитания;

- физиотерапевты;

- фрезеровщик (работа в Германии);

- член правления (администрация);

- швеи;

- шлифовщик;

- электрик;

- электромонтёр;

- электрослесарь (КИП и А);

- экскаваторщик;

- эрготерапевт;

- юристы.



Информация о вакансиях:

- Даугавпилсский филиал ГАЗ , ул. Варшавас 18, каб. Nr.108, тел. 65434561

- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls



Для работодателей:

размещение информации о свободных рабочих местах - тел. 65436023, 20243873

Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ.

Подробная информация по тел. 65484369

Государственное агенство занятости приглашает безработных в ноябре 2017 года посетить компьютерные курсы:

 Курс- Основы управления проектами (с практической работой в компьютерном классе) (02.11.2017.-07.11.2017.) – 4 дня

 Курс – Основы Интернета и компьютерных навыков (21.11.2017.-22.11.2017.) – 2 дня

 Курс – Использование электронных услуг (23.11.2017.-24.11.2017.) – 2 дня

Семинар –Подготовка CV и письма-заявки, использование портала вакансий (29.11.2017.) – 1 день

Если Вы готовы принять участие в обучении и соответствуете данным критериям:

 не участвуете в мероприятиях по обучению или в мероприятиях, которые предусматривают заключение трудового договора, в другом мероприятии по повышению конкурентоспособности;

 старше 30 лет .

Обращайтесь в Даугавпилсский филиал ГАЗ к координирующему эксперту - ул. Варшавас 18, каб. Nr.212, тел. 65433875, 26608863 или к своему агенту.



D-fakti.lv