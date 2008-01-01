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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Культура | 30 октября 2017 | 15:47
В Даугавпилсе звучала аккордеонная музыка
С 25 по 28 октября в Даугавпилсе проходил XV Международный фестиваль аккордеонной музыки и X Международный конкурс юных аккордеонистов имени Валерия Ходукина ,,Даугавпилс 2017.”
С 1989 года наш город по праву можно называть столицей аккордеонной музыки. В том году состоялся первый фестиваль. С тех пор это грандиозное мероприятие собирает не только профессиональных, опытных исполнителей, но и молодых, талантливых аккордеонистов из разных стран.
По традиции фестиваль проходит 1 раз в 2 года, в этом году он уже 15 по счету. Грандиозное и многообразное звучание аккордеона демонстрировали около 200 музыкантов.
В конкурсе состязались юные музыканты из Латвии Литвы России Украины и Белоруси. Их оценивало международное жюри. Эксперты отмечают, что уровень исполнения на фестивале растет год от года.
Daugavpils.lv
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