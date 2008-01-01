Отдай свой голос за Даугавпилс!

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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
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Сегодня вы сможете, если захотите привлечь внимание максимального количества людей. Правда, это не значит, что они тут же проникнутся к вам глубокой симпатией, но некоторый толк можно извлечь и из этого.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
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