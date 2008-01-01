Даугавпилсская крепость приглашает на бесплатную экскурсию «Я всего лишь солдат…»

Новости Общество | 30 октября 2017 | 15:33

Пресс-фото Пресс-фото

В Даугавпилсской крепости, в рамках празднования дня Лачплесиса, 11 ноября в 12:00 состоится бесплатная экскурсия «Я всего лишь солдат…», посвященная межвоенному периоду Латвии (1920 – 1940 г.) в крепости, в то время, когда здесь дислоцировалась 4 Земгальская дивизия, в составе которой было 3 пехотных полка (10 Айзпутский, 11 Добельский, 12 Баусский пехотные полки), а также Артиллерийский полк.

Во время экскурсии будет акцентирована ежедневная жизнь солдат, традиции празднования праздников, работа Офицерского клуба и Дамского комитета, а также различные курьёзные ситуации из армейской жизни.

Впервые экскурсия была представлена 12 ноября 2016 года и получила широкий отклик среди посетителей. В этом году экскурсия была расширена многими интересными фактами и фотографиями.

Экскурсия начнётся у Центра культуры и информации Даугавпилсской крепости 11 ноября в 12:00 и пройдёт в двух группах на латышском и русском языках. Продолжительность экскурсии – 1,5 часа. Как и в прошлом году, после экскурсии участников мероприятия будет ждать тёплый сюрприз.

Число мест в обеих экскурсиях ограничено, поэтому просьба сообщить о своем участии заранее. Для записи на бесплатную экскурсию, которая пройдет 11 ноября, просьба звонить по телефону +371 65424043 или +371 28686331, или писать на электронную почту cietoksnis@daugavpils.lv до 9 ноября.

Данная тематическая экскурсия впредь будет доступна по предварительному заказу. Стоимость экскурсии для групп:

ВЗРОСЛЫМ:

Группе до 10 человек 15.00 EUR

Группе до 20 человек 22.00 EUR

Группе до 30 человек 32.00 EUR

Группе до 40 человек 40.00 EUR

Группе до 50 человек 50.00 EUR



ШКОЛЬНИКАМ, СТУДЕНТАМ, ПЕНСИОНЕРАМ, ЛЮДЯМ С ОСОБЕННЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ:

Группе до 10 человек 11.00 EUR

Группе до 20 человек 17.00 EUR

Группе до 30 человек 24.00 EUR

Группе до 40 человек 30.00 EUR

Группе до 50 человек 38.00 EUR

Изучим историю Латвии вместе и встретимся в Даугавпилсской крепости!

Даугавпилсская крепость