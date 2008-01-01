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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Культура | 30 октября 2017 | 15:26
Валдис Гребеж представит свою керамику в Латгальской Центральной библиотеке
3 ноября в 14.00 в секторе периодики Латгальской Центральной библиотеки (ЛЦБ) состоится открытие выставки керамика Валдиса Гребежа «Грации». Экспозиция состоит из работ, выполненных в технике мелкой пластики и скульптуры, в которой мастер запечатлел движение в различных образах и материалах.
Валдис Гребеж является заместителем директора по учебной части в Шпогской Музыкальной и художественной школе и преподавателем визуального искусства. Он получил звание мастера-ремесленника в области керамики, но также профессионально работает и с другими материалами, такими как дерево, стекло, газобетон, ивняк и камень. Его работы украшают частные коллекции в более 15 странах.
Параллельно педагогической деятельности Валдис Гребеж активно участвует в проекте «Латгальские тематические деревни», в рамках которого выступает координатором Вишских мастеров.
Мастер регулярно принимает участие в различных государственных, региональных и международных выставках. Среди них коммерческая выставка в Москве (2014), выставки на праздниках города в Риге и Резекне, персональная выставка в Малтском музее Резекненского края (2016) и в Прейльской центральной библиотеке (2016). В 2016 году Валдис Гребеж был награжден похвальной грамотой от Даугавпилсской краевой думы.
Выставка «Грации» будет доступна для посетителей в секторе периодики ЛЦБ с 1 до 31 ноября.
LCB
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