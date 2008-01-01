Вниманию акционеров ДЛРЗ!

Новости Экономика | 30 октября 2017 | 15:15

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Данным АО "Даугавпилсский локомотиворемонтный завод" информирует, что начиная с 24 октября 2017 года действует предложение обязательного выкупа акций предложенного акционером АО "Даугавпилсский локомотиворемонтный завод" OÜ Lokomotiiv Investeeringud, согласно решению Комиссии рынка финансов и капитала №168 от 17 октября 2017 года.

Целевая компания: АО "Даугавпилсский локомотиворемонтный завод", регистрационный номер: 40003030219, юридический адрес: ул.Марияс 1, г.Даугавпилс, LV-5404, Латвия, тел. +371 65404420, факс: +371 65404421, эл.почта: info@dlrz.lv, адрес веб-сайта: www.dlrz.lv.

Оферент: компания OÜ Lokomotiiv Investeeringud, зарегистрированная в Эстонском регистре предприятий с регистрационным номером: 11096115 и юридическим адресром Tartu mnt 18-18, Kesklinna linnaosa, Tallina, Harju maakond, 10115, Эстония.

Цена выкупа составляет 0,44 евро за акцию.

Срок действия предложения - 30 (тридцать) календарных дней, начиная с 24 октября 2017 года (до 22 ноября 2017 года).

Акционеру, который желает принять Предложение (т.е. продать свои акции OÜ Lokomotiiv Investeeringud по выше указанной цене) до 22 ноября этого года необходимо обратиться в банк или брокерскую компанию, в которой акционер открыл счет финансовых инструментов с платежным поручением на продажу акций. В платежном поручении необходимо указать данную информацию:

1) имя, фамилия и персональный код (или название и регистрационный номер) продавца;

2) название и регистрационных номер покупателя акций - OÜ Lokomotiiv Investeeringud, reģistrācijas numurs: 11096115;

3) номер счета финансового инструмента продавца и название банка или брокерской компании, в которой продавец имеет открытый счет финансового инструмента;

4) номер расчетного счета продавца, для получения оплаты за акции, проданные в банке, где открыт этот счет;

5) номер счета финансового инструмента покупателя и название банка в котором покупатель имеет открытый счет финансового инструмента: Но. 99102262333, открыт AS LHV Pank;

6) код ISIN продаваемых акций: LV0000101061

7) количество продаваемых акций;

8) цена одной акции - EUR 0,44;

9) дата расчетов - пятый день после истечения срока действия Предложения;

10) причина подачи заявки - принятие предложения обязательного выкупа акций АО "Даугавпилсский локомотиворемонтный завод"

Акционеру, акции которого хранятся в Начальном регистре и который желает принять Предложение, до продажи необходимо выполнить данные действия:

1) открыть счет финансового инструмента в банке или брокерской компании;

2) попросить банк перевести акции на счет данного финансового инструмента.

Список банков, в которых возможно открыт счета финансовых инструментов, доступен на веб-сайте Nasdaq CSD https://nasdaqcsd.com/lv/pakalpojumi/pakalpojumi-dalibniekiem/depozitarija-dalibnieki/.

Все расходы, связанные с принятием предложения (плата за банковскую или брокерскую компанию, в которой открыт счет финансового инструмента для акционера и т.д.), несет акционер (продавец).

