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Новости В мире | 30 октября 2017 | 15:09

Ураган "Герварт" привел к жертвам и разрушениям в Европе

AFP

В Чехии, Польше и Германии не менее пяти человек погибли в результате урагана "Герварт". В Германии 63-летний мужчина утонул во время штормового прилива в бухте на Северном море, а женщина умерла в больнице после того, как ее лодка перевернулась из-за шторма в проливе Пенештром на севере страны, передает Deutsche Welle.

В Германии в качестве меры предосторожности было приостановлено движение поездов в семи федеральных землях, многочисленные дороги перекрыты из-за поваленных деревьев. В Верхней Баварии полиция временно запретила движение по автобану А8 на участке длиной около восьми километров из-за угрозы падения деревьев. Всего пострадали не менее пяти человек, наиболее разрушительным "Герварт" стал на севере и востоке страны.

В Берлине объявлено чрезвычайное положение, пожарная служба предупредила об опасности обрушения конструкций и деревьев. В порту Гамбурга штормовой прилив воды привел к затоплению улиц, подземных гаражей, уровень Эльбы в городском районе Санкт-Паули на три метра превысил среднестатистический показатель при разливе реки.

Из-за сильного ветра во Франкфурте самолет компании Lufthansa, летевший из Хьюстона, был вынужден совершить незапланированную посадку в Штутгарте.

В аэропорту немецкого Бремена сильным ветром сдуло с посадочной полосы российский частный легкомоторный самолет. Самолет отнесло на 15 метров. Пассажиров на борту не было, три члена экипажа не пострадали. Аэропорт Бремена был закрыт из-за разбушевавшейся стихии.

Как сообщалось, в Чехии поваленные ветром деревья убили мужчину и женщину. Кроме того, в Чехии были отменены десятки поездов, на севере страны уровень воды в реках поднялся до крайне опасной отметки.

Польский водитель попал в смертельную аварию, столкнувшись с упавшим на дорогу бревном, еще один человек также погиб из-за рухнувшего дерева. Сотни тысяч квартир и домов в Польше и Чехии остались без электричества.

Делфи

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