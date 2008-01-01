Понедельник, 30 ноября: осадки и сильный ветер

Новости Латвия | 30 октября 2017 | 08:55

Пресс-фото Пресс-фото

Сегодня в Латвии будет облачно, временами с прояснениями. Повсеместно осадки в виде дождя, на востоке страны возможен также мокрый снег. На отдельных участках дорог может быть скользко.

Согласно прогнозу, сегодня над Латвией будет господствовать северный, северо-восточный ветер, скорость которого может достигать 4-9 м/с, а на побережье до 14 м/с, с порывами до 25-27 м/с.

Днем столбик термометра поднимется до +4 градусов, а в прибрежных районах даже до +7 градусов.

В Риге облачно с прояснениями. Временами пройдёт дождь, также возможен мокрый снег. Днем ожидается сильный ветер, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду.

Температура воздуха – около +4…+6 градусов.

LSM