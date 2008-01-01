Посети спектакль «Полюбил дурак дурочку» и участвуй в его съемке!

Новости Культура | 29 октября 2017 | 18:48

Пресс-фото Пресс-фото

15 ноября в 18:30 в Даугавпилсском театре состоится съемка спектакля «Полюбил дурак дурочку» (режиссер Дж. Дж. Джилинджер). Спектакль потом можно будет увидеть на канале LTV1 в передаче «Театр. zip”. Даугавпилсский театр приглашает зрителей на этот спектакль, чтобы они своими эмоциями поддержали артистов и съемочную группу.

«Полюбил дурак дурочку» - лирическая комедия, в которой зрителя втягивают в водоворот самых разных переживаний: от безудержного смеха до пронзительной тишины. Это рассказ о двух людях, чьи жизни – сиротство. И судьба сводит их вместе, два абсолютно разных мира сталкиваются, чтобы измениться. В главных ролях Андрис Булис и Занда Манкопа.

Билеты можно приобрести в кассе Даугавпилсского театра (телефон для справок 654 26520) и в интернете на www.bilesuparadize.lv.



Даугавпилсский театр