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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
29 октября
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Сегодня вам будет сопутствовать удача, особенно явно вы будете ощущать ее проявление во вроде бы малозначимых, но приятных мелочах. Своим энтузиазмом вы способны будете заразить довольно большое число людей, если же вам удастся заодно и направить их усилия в одно конкретное русло, вы сделаете большое дело.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Культура | 29 октября 2017 | 18:48
Посети спектакль «Полюбил дурак дурочку» и участвуй в его съемке!
15 ноября в 18:30 в Даугавпилсском театре состоится съемка спектакля «Полюбил дурак дурочку» (режиссер Дж. Дж. Джилинджер). Спектакль потом можно будет увидеть на канале LTV1 в передаче «Театр. zip”. Даугавпилсский театр приглашает зрителей на этот спектакль, чтобы они своими эмоциями поддержали артистов и съемочную группу.
«Полюбил дурак дурочку» - лирическая комедия, в которой зрителя втягивают в водоворот самых разных переживаний: от безудержного смеха до пронзительной тишины. Это рассказ о двух людях, чьи жизни – сиротство. И судьба сводит их вместе, два абсолютно разных мира сталкиваются, чтобы измениться. В главных ролях Андрис Булис и Занда Манкопа.
Билеты можно приобрести в кассе Даугавпилсского театра (телефон для справок 654 26520) и в интернете на www.bilesuparadize.lv.
Даугавпилсский театр
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