Синоптики предупреждают о буре

Новости Латвия | 29 октября 2017 | 15:16

Пресс-фото Пресс-фото

Латвийский центр среды, геологии и метеорологии распространил оранжевое штормовое предупреждение, свидетельствующее о приближении опасных погодных условий.

По прогнозам синоптиков, сегодня вечером на взморье скорость северного и северо-западного ветра увеличится до 27 метров в секунду, что соответствует силе урагана. Ветер будет ломать деревья и принесет другие разрушение, однако внутри страны его сила будет меньше.

«Над Центральной европой – активный циклон. В ближайшие дни и ночи он будет перемещаться на восток, из-за чего над Балтийским морем значительно усилится ветер. Порывы, начиная с сегодняшнего вечера, усилятся до 25-27 метров в секунду, но только в приморской зоне – в окрестностях Павилосты, Лиепаи и Вентспилса. В других местах такого сильного ветра не будет», - говорит синоптики Андис Рембергс.

Впрочем, этой ночью ветер усилится и в Рижском заливе, а также в самой Риге. Но пока прогнозы свидетельствуют, что скорость ветра в столице не превысит 20 метров в секунду. Вечером понедельника и в ночь на вторник ветер пойдет на убыль.

LSM