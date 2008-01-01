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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Экономика | 28 октября 2017 | 23:58
Latvijas Maiznieks планирует инвестировать 3 млн евро в новую линию
Хлебопекарное предприятие Latvijas Maiznieks планирует инвестировать 3 млн евро в покупку линии по производству формового хлеба, свидетельствует информация на сайте Бюро по надзору за закупками, сообщает ЛЕТА.
Проект планируется реализовать до 1 марта 2019 года с привлечением средств из Европейского сельскохозяйственного фонда.
Заявки на закупочный конкурс принимаются до 21 ноября 2017 года.
Планируется, что состоящая из нескольких технологических устройств производственная линия позволит выпускать 1800 буханок хлеба в час.
Как сообщалось, в этом году Latvijas Maiznieks планирует инвестировать более 2,8 млн евро в новую производственную линию для выпуска новых для латвийского и экспортного рынка продуктов.
В 2016 году оборот Latvijas Maiznieks составил 25,033 млн евро, прибыль - 470,79 тысяч евро.
Основной капитал учрежденного в 1991 году Latvijas Maiznieks - 895,629 тысяч евро, крупнейший владелец - эстонское предприятие Maral Invest (94,36%).
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