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Новости Экономика | 28 октября 2017 | 23:58

Latvijas Maiznieks планирует инвестировать 3 млн евро в новую линию

Хлебопекарное предприятие Latvijas Maiznieks планирует инвестировать 3 млн евро в покупку линии по производству формового хлеба, свидетельствует информация на сайте Бюро по надзору за закупками, сообщает ЛЕТА.

Проект планируется реализовать до 1 марта 2019 года с привлечением средств из Европейского сельскохозяйственного фонда.

Заявки на закупочный конкурс принимаются до 21 ноября 2017 года.

Планируется, что состоящая из нескольких технологических устройств производственная линия позволит выпускать 1800 буханок хлеба в час.

Как сообщалось, в этом году Latvijas Maiznieks планирует инвестировать более 2,8 млн евро в новую производственную линию для выпуска новых для латвийского и экспортного рынка продуктов.

В 2016 году оборот Latvijas Maiznieks составил 25,033 млн евро, прибыль - 470,79 тысяч евро.

Основной капитал учрежденного в 1991 году Latvijas Maiznieks - 895,629 тысяч евро, крупнейший владелец - эстонское предприятие Maral Invest (94,36%).

LSM

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