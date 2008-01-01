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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 28 октября 2017 | 23:47
Латвия переходит на зимнее время
Ранним воскресным утром стрелки часов нужно было перевести на час назад, перейдя, таким образом, с летнего на зимнее время. Министерство экономики поясняет, что каждое последнее воскресенье октября Латвия возвращается во временную зону, которая соответствует ее географическому положению. Стрелки часов переводятся во всех странах ЕС и многих других государствах мира.
Обратный переход снова на летнее время произойдет 25 марта 2018 года.
Система «зимнего» и «летнего» времени была впервые задействована в Латвии в 1981 году. И традиционно перевод часов происходит в выходные дни: в последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября. В Евросоюзе действует директива 2000/84/EK, датированная 2001 годом, которая оговаривает правила перевода часов во всех государствах ЕС.
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