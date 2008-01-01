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Новости Латвия | 27 октября 2017 | 21:56

Синоптики сделали прогноз на выходные: особо не погуляешь

gate.belta.ru

К Латвии с севера приближается новый циклон, под влиянием которого на выходных пройдут дожди, а во второй половине дня в воскресенье и понедельник побережье может затронуть буря, сообщает агентство ЛЕТА.

Самая дождливая погода ожидается в субботу, когда в запада через Латвию пройдет широкая зона осадков. Ночью и с утра - главным образом в восточных районах - возможно обледенение на дорогах. Немного усилится южный ветер, в Курземе будет дуть западный ветер, а воздух прогреется до +3..+8 градусов, на западном побережье Курземе - до +9..+10 градусов.

В воскресенье осадков станет меньше, температура воздуха и ночью и днем будет держаться в районе +2..+8 градусов. Будет дуть слабый ветер, в течение дня в Курземе усилится северо-западный ветер. С воскресенья по вторник на побережье его порывы могут превышать 20 метров в секунду, достигая на западном побережье Курземе скорости 25-28 метров в секунду.

С порывистым ветром в начале будущей недели придут более холодные воздушные массы и дождь сменится на мокрый снег.

Скорее всего, в середине недели - 2 ноября - Латвию настигнет следующий циклон.

LSM

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