План реформы детского приюта Priedīte в Даугавпилсе готов - но есть сложности

Новости Общество | 27 октября 2017 | 16:15

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В Латвии набирает оборот процесс деинституционализации - воспитанников детских домов будут постепенно расселять по семьям или в групповые квартиры, а людей с психическими отклонениями из пансионатов необходимо будет вернуть в общество. Каждому самоуправлению необходимо разработать свой план действий. К примеру, в Даугавпилсе учреждение, на которое распространяется план деинституционализации, всего одно – детский приют Priedīte. Однако существенно задачу муниципалитету это не облегчает, сообщает Латгальская студия Latvijas radio.

Из структурных фондов ЕС на реализацию плана деинституционализации Латвии выделено 90 миллионов евро. Проект, разработанный в Даугавпилсе, потребует чуть более одного миллиона евро. Городу из своего бюджета предстоит добавить порядка 150 000 евро.

В Даугавпилсе деинституционализация затронет лишь детский приют Priedīte, в котором на данный момент проживает 54 ребёнка. Формально детдом должен будет расформирован - но это не значит, что детей расселят по семьям, рассказывает старший эксперт проекта Ливия Дрозде.

«Процесс деинституционализации подразумевает, что будут сокращаться большие институты долговременного ухода и создаваться институции другого типа. Они вроде как не прекращают существовать, но они разделяются по более мелким уровням для получателей услуг».

План деинституционализации в Даугавпилсе подразумевает создание дневного центра для детей с функциональными нарушениями, юношеского дома – 3 квартиры по 4 комнаты для детей 15-18 лет, а также центра, где раз в году на месяц родители могут оставлять ребёнка-инвалида, продолжает Ливия Дрозде:

«Люди должны жить в обстановке, близкой к семейной, а не в каких-то больших учреждениях, где всех укладывают спать. Они должны как папа и мама дома жить, чтобы молодые люди знали, как сдавать показания потребления воды по счётчику, как пойти в домоуправление, как пойти к врачу, на занятия, чтобы они были ответственны за свою жизнь».

В одном месте может быть сконцентрировано не более 24 детей – 3 группы по 8 ребят. Для крупных самоуправлений это может стать проблемой, считает директор детского приюта Людмила Смыкова:

«Эта проблема встала перед многими крупными городами. В данном случае - мы и Резекне. Вы понимаете, если где-то в Вилянах или районе, где и нет больше 24 детей – проблем нет, то в таких городах, как Резекне или Даугавпилс, таких детей гораздо больше. Получается, чтобы всё правильно выполнить, нам требуется несколько новых зданий. У нас на данный момент 54 ребёнка, но у нас меняются эти цифры. Зимой обычно 62, 68. Получается, что нам надо минимум два таких детских дома, а лучше на всякий случай - три».

С 1 января 2023 года процесс деинституционализации должен быть завершён, а в ближайшие пять лет каждое самоуправление будет искать пути решения, продолжает Людмила Смыкова:

«Нам спущен план, как должно работать государство в этом аспекте, а мы обязаны подчиняться. Дальше мы должны решать вопрос, какие у нас будут шаги по плану деинституционализации, когда это обездоленные дети. Должен быть субъективный подход – очень чётко продумывать, что делать с каждым ребёнком, как его развивать, чтобы у него судьба удачно сложилась».

До 2023 года финансирование будет обеспечиваться за счёт еврофондов. Затем в течение пяти лет деньги будут поступать из Министерства благосостояния, а вот что будет потом – неясно.

LSM