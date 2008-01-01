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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
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Новости Культура | 27 октября 2017 | 14:01
Латгальская Центральная библиотека отметила 80-летний юбилей
С 23 по 27 октября прошли основные мероприятия в честь юбилея Латгальской Центральной библиотеки.
Сегодня это современное, многофункциональное культурное и образовательное учреждение с большим кругом своих читателей, отзывчивым персоналом, большим книжным фондом, обновлённой инфраструктурой в историческом помещении Дома единства и 6 филиалами в микрорайонах города.
В день открытия юбилейной недели 23 октября в секторе отраслевой литературы состоялась презентация виртуальной выставки «Латгальской Центральной библиотеке – 80». Это плод долгой, исследовательской работы на протяжении 1 года.
В рамках праздничной недели также состоялась встреча с даугавпилсскими литераторами, награждение самых активных читателей, встреча с бывшими работниками библиотеки и конкурс для пользователей социальной сети Facebook.
26 октября в Даугавпилсе гостила писательница Нора Икстена. Её визит – прекрасный подарок и библиотеке, и городу.
Это была беседа о ее романе «Молоко матери». Он вышел недавно в серии исторических романов ,,Мы. Латвия, XX век”. Роман переведён на русский и английский язык.
Цикл мероприятий юбилейной недели завершаются 27 октября.
Daugavpils.lv
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