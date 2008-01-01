Точка зрения

В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

27 октября

Именины:
Ирита, Ита, Лилита / Назар, Николай, Прасковья

Гороскоп на день

Лев
23 июля
- 23 августа

Сегодня у вас будет достаточно различных, но одинаково великолепных возможностей, чтобы не искушать понапрасну судьбу, отыскивая новые. Используйте имеющиеся, пока на них кто-нибудь не позарился.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

пятница
Ночь
4 .. 6 C
Утро
3 .. 5 C
День
4 .. 6 C
Вечер
1 .. 3 C
Ветер
3 .. 5 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Репутацию перспективного города Даугавпилсу создают

 

Архив

Популярные статьи

1.

Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи»

В ноябре 2016 года трамвайное сообщение в Даугавпилсе отметило 70-летие. В послевоенном городе, кото ... {2}

2. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}

3. Шум на работе! Как действовать? {1}

4. Девушки из Даугавпилса вошли в первую пятерку на чемпионате мира по фитнесу

5. Зато нас по головке погладят! {111}

6. Кто поможет бездомному Антону? {7}

7. Михаил Пупиньш: "Змеиная кожа сигналит быть внимательными" {3}

8. Выборы-2017: в Даугавпилсе список «Согласия» возглавляет депутат Сейма

9. Автобусы и трамваи {152}

10. Бюджет Латвии - 2018 утвержден

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {152}

 

Новости Культура | 27 октября 2017 | 14:01

Латгальская Центральная библиотека отметила 80-летний юбилей

Daugavpils.lv

С 23 по 27 октября прошли основные мероприятия в честь юбилея Латгальской Центральной библиотеки.

Сегодня это современное, многофункциональное культурное и образовательное учреждение с большим кругом своих читателей, отзывчивым персоналом, большим книжным фондом, обновлённой инфраструктурой в историческом помещении Дома единства и 6 филиалами в микрорайонах города.

В день открытия юбилейной недели 23 октября в секторе отраслевой литературы состоялась презентация виртуальной выставки «Латгальской Центральной библиотеке – 80». Это плод долгой, исследовательской работы на протяжении 1 года.

В рамках праздничной недели также состоялась встреча с даугавпилсскими литераторами, награждение самых активных читателей, встреча с бывшими работниками библиотеки и конкурс для пользователей социальной сети Facebook.

26 октября в Даугавпилсе гостила писательница Нора Икстена. Её визит – прекрасный подарок и библиотеке, и городу.

Это была беседа о ее романе «Молоко матери». Он вышел недавно в серии исторических романов ,,Мы. Латвия, XX век”. Роман переведён на русский и английский язык.

Цикл мероприятий юбилейной недели завершаются 27 октября.

Daugavpils.lv

Добавить комментарий

 