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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
27 октября
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Сейте сегодня разумное, доброе, вечное. Этим, конечно, хорошо бы заниматься ежедневно, но есть опасность сойти на нет самому.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 27 октября 2017 | 10:58
Пятница, 27 октября: пока еще выше нуля
Вечером на западе и на севере страны ожидаются небольшие осадки.
Температура воздуха днем — от +1 до +6. Будет дуть слабый ветер северного и северо-восточного направления.
В Риге — от 4 до 6 градусов тепла. Весь день будет почти безветренно, пасмурно, но без осадков.
Медицинский тип погоды третий, неблагоприятный.
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