Пятница, 27 октября: пока еще выше нуля

Новости Латвия | 27 октября 2017 | 10:58

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Вечером на западе и на севере страны ожидаются небольшие осадки.

Температура воздуха днем — от +1 до +6. Будет дуть слабый ветер северного и северо-восточного направления.

В Риге — от 4 до 6 градусов тепла. Весь день будет почти безветренно, пасмурно, но без осадков.

Медицинский тип погоды третий, неблагоприятный.

LSM